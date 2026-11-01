الرئيسية/محلياتفتح التقديم لبرنامج "سار" للابتعاث المبتدئ بالتوظيفمدة برنامج التدريب 12 شهراً.. وينطلق يناير 2027 بالمملكة المتحدة1 نوفمبر 2026 14:47آخر تحديث : 1 نوفمبر 2026 14:47قطار تابع للخطوط الحديدية السعودية "سار" ينتظر على الرصيفأأالرياض:أخبار 24الخطوط الحديدية السعودية سارالابتعاث الخارجيساربرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاثالتعليقاتأأخبار ذات صلة40 ألف جولة رقابية لمتابعة تخفيضات الخريف60 يومًا على إلزام المقاولين بالاعتماد الفني14.5 مليون مستفيد من التأمين الصحي والتعاملات تتجاوز ملياري ريال98.6 % من السعوديين ينفذون خدماتهم الحكومية إلكترونيًا