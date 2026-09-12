الرئيسية/محلياتفتح باب الترشح لمسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم بجوائز مالية يصل مجموعها إلى 3 ملايين ريال12 سبتمبر 2026 19:02آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 19:32شعار مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريمأأالرياض:أخبار 24القران الكريمالامير نايف بن عبدالعزيزوزارة الداخليةولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةاللواء فالح الظاهري.. مهندس وقائد عملية تطهير الحرم المكيللبيع بالمزاد.. قصر على البحر و11 عقارًا في حي راقٍ بجدةاليوسف يطلق هيكلة جديدة للنيابة العامة ويعيّن 30 قياديًاتنفيذ جسر ونفق عند تقاطع طريقي الثمامة والصحابة بالرياض