الرئيسية/محلياتفسح 45 محتوى سينمائياً و8 أعمال من المسلسلات خلال أسبوعتصنيف 10 ألعاب إلكترونية وفسح أكثر من 65 ألف جهاز إعلامي14 نوفمبر 2026 16:28آخر تحديث : 14 نوفمبر 2026 16:28مبنى الهيئة العامة لتنظيم الإعلامأأالرياض:أخبار 24الاعمال السينمائيةالهيئة العامة لتنظيم الإعلامالمسلسلاتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الشؤون الإسلامية" تبرم عقودًا لصيانة المساجد بـ 48 مليون ريال أمطار ورياح هابطة على معظم المناطق حتى الخميسأول معرض للكتاب في ينبع الصناعية بمشاركة أكثر من 40 دار نشرالتحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين بمنطقتي الرياض والجنوبية