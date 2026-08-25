الرئيسية/محليات"فنون العمارة والتصميم" تطلق منصة التعلم والتطوير المهنيبهدف تنمية قدرات العاملين والمهتمين بقطاع العمارة والتصميم25 أغسطس 2026 16:28آخر تحديث : 25 أغسطس 2026 16:28جانب من إطلاق منصة التعلم والتطوير المهنيأأالرياض:أخبار 24التدريبهيئة فنون العمارة والتصميمالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوقعات الخريف.. ارتفاع متوسط للحرارة وأمطار حتى نوفمبرالجلاجل: السياسة الوطنية للإسعاف تهدف لرفع الجاهزية وحماية الأرواحأمانة القصيم تبدأ إزالة المباني الآيلة للسقوط في بريدة"عالمية الدمام" تستهدف 5.2 ملايين زائر في موسمها الثاني