الرئيسية/محلياتفي الليلة العشرين.. بيع صقرين بـ177 ألفاً بمزاد الصقوريوفر المركز الوطني للصقور العديد من المزايا والخدمات المتكامل9 نوفمبر 2026 00:55آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 00:55ضمن ليالي مزاد المركز الوطني للصقور 2026أأالرياض:أخبار 24الصقورمزاد المركز الوطني للصقورصقرالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدراسة عن بُعد في الزلفي وشقراء والمجمعة والغاط أمير الرياض يرعى حفل تخريج 559 طالبًا من جامعة الأمير سلطانتحت رعاية الملك.. نائب أمير مكة المكرمة يفتتح مؤتمر ومعرض الحج خاصاستهداف المدنيين... عقيدة حرب حوثية