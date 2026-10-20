الرئيسية/محلياتفي المعرض الزراعي.. تقنيات توفر 90% من مياه الري تضاعف الإنتاج 3 مرات20 أكتوبر 2026 18:51آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 18:511 / 3المعرض الزراعي السعودي 2026أأالرياض:أخبار 24تحديات المناختقنيات الريالزراعة المنزليةوزارة البيئة والمياه والزراعةترشيد استهلاك المياهزيادة الإنتاج الزراعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالديوان الملكي ينعى الأميرة مشاعل بنت سعودالرياض تواصل تطوير مخططات "التوازن العقاري"خاصشباب الشمال يعيدون إحياء موروث "الحندة""الوزراء": إلحاق مرافقي المبتعثين والموظفين في الخارج بالبعثات التعليمية