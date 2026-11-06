الرئيسية/محلياتقبل حفل زفاف نجله بساعات.. وفاة مدير تعليم محايل ونجران سابقاًكانت أسرة الفقيد تستعد للاحتفال بزفاف نجلها في القاعة الكبرى6 نوفمبر 2026 22:08آخر تحديث : 6 نوفمبر 2026 22:21الفقيد منصور آل شريمأأالرياض:أخبار 24تعليم عسيرالوفياتوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةسفارة المملكة بفرنسا تحذر رعاياها من مظاهرات مرتقبة غدًا تمديد تشغيل حافلات النقل التعليمي إلى 15 عاماً المملكة والأمم المتحدة تتعاونان لتأهيل الكفاءات الوطنية في مكافحة الفساداستثناء يتيح للجهات الحكومية قبول تبرعات المتعاقدين