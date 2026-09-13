الرئيسية/محلياتقبول أكثر من 95 ألف متدرب ومتدربة بالتدريب التقني للفصل الأولبرقم قياسي غير مسبوق استجابة للطلب المتزايد13 سبتمبر 2026 14:20آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 14:20المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيأأالرياض:أخبار 24المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيالتوظيفالفصل الدراسيالتدريبالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصإلزام الجمعيات الأهلية بتوثيق حسابات التبرعات البنكية أمانة الشرقية تنجز تطوير كورنيش الخبر الجنوبيبدء الدراسة في "جامعة الرياض للفنون"القتل قصاصا لوافد طعن آخر بآلة حادة عدة مرات حتى الموت