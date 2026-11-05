الرئيسية/محلياتقطار الرياض ضمن أفضل 4 مشاريع نقل عالميًّا وسط منافسة عالمية شهدت 533 مشاركة من 68 دولة في المؤتمر العالمي للمدن الذكية ببرشلونة5 نوفمبر 2026 16:43إدراج مشروع الرياض ضمن قائمة أفضل 4 مشاريع نقل خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمدن الذكية 2026أأبرشلونة:أخبار 24الهيئة الملكية لمدينة الرياضالتنقلقطار الرياضالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل "نادي الجولف الوطني" بالقديةإتاحة تقسيط غرامات المياه للمنشآت المتعثرةالتغطية الصحية في المملكة تصل إلى 97%"الصناعة" تعالج 1.3 ألف طلب للإعفاء الجمركي خلال سبتمبر