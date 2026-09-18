الرئيسية/محلياتقفزة بحثية لجامعة نجران في تصنيف "شنغهاي 2026"الإنجاز يعكس قوة الحراك البحثي في الجامعة19 سبتمبر 2026 00:30آخر تحديث : 19 سبتمبر 2026 00:30جامعة نجرانأأنجران :أخبار 24جامعة نجرانتصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديميةالهندسةتقنية النانوالتعليقاتأأخبار ذات صلةزوال الخطر عن خميس مشيط وجدة والطائف وينبع والعلاعروض جوية وبحرية وبرية وألعاب نارية احتفالاً باليوم الوطني "الخطوط السعودية" تدخل قائمة أفضل 15 شركة طيران عالميًا البنيان: تغيير مسمى الجامعة الإلكترونية توثيق لإرث أحد رجالات الدولة