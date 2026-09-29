الرئيسية/محليات"كاوست" تطلق نموذجًا ذكيًا يعزز استكشاف المعادنيعتمد على الذكاء الاصطناعي لرفع دقة الاستكشاف30 سبتمبر 2026 00:47آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 00:47 جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)أأجدة :أخبار 24جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيةالذكاء الاصطناعيالمعادنكاوستالتعليقاتأأخبار ذات صلةاليوم.. إعلان نتائج الأهلية لبرنامج التوازن العقاري الرياض تستضيف أكبر تجمع دولي لبحث مستقبل الطاقة ضبط منتجات ببتيدات غير مسجلة ومجهولة المصدر"رؤى الحرم المكي" و"رؤى المدينة" توسعان التعاون الدولي باتفاقيتين في بروناي