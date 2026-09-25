الرئيسية/محلياتكبار العلماء: جامع الملك عبدالعزيز يجسد عناية القيادة ببيوت اللهجامع جديد باسم الملك عبدالعزيز يُعزز التراث الديني والوطني25 سبتمبر 2026 16:56آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 17:10الأمانة العامة لهيئة كبار العلماءأأالرياض:أخبار 24جامع الملك عبد العزيزخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالأمانة العامة لهيئة كبار العلماءالتعليقاتأأخبار ذات صلة800 ألف ضمان مالي لترخيص خدمات إصدار تأشيرات القدوم للمملكةتعديلات نظام القضاء: تحديث الحد الأدنى للسن وشروط التعيين والترقيةتعديل قواعد معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الدوسرى : يجب التصدي للتطرف والشائعات والدفاع عن الوطن ومقدساته