الرئيسية/محليات"كبار العلماء": خطر ميليشيا الحوثي لا يقل عن خطر داعش والقاعدة ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية انتهكت الحرمات والمقدسات 21 أكتوبر 2026 20:37آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 21:18الأمانة العامة لهيئة كبار العلماءأأالرياض:أخبار 24ميليشيا الحوثيمليشيات الحوثي الإرهابيةهيئة كبار العلماءالأمانة العامة لهيئة كبار العلماءالتعليقاتأأخبار ذات صلةبالروبوتات.. الرياض تعزز جاهزيتها لموسم الأمطار"البيئة": الطاقة الشمسية تفتح آفاقًا لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي"البلديات" و"التعليم" تطلقان شراكة مع القطاع غير الربحي في العقارات البلدية"السروات" و"طويق".. مشروعان استراتيجيان لبناء 12 سفينة قتالية