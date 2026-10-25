الرئيسية/محلياتكفاءة إدارة الموارد والاستدامة.. بُعد استراتيجي لتعديلات التعرفةتحقيق التوازن بين رفع كفاءة قطاعي الطاقة والمياه25 أكتوبر 2026 21:37آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 22:03ترشيد الكهرباءأأالرياض:أخبار 24المياهالشركة السعودية للطاقةالكهرباءالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصالحماية الاجتماعية أولوية.. دعم يعالج آثار تعديلات تعرفة المياه والكهرباء تفاصيل زيادة دعم مستفيدي الضمان وموظفي القطاعين العام والخاص إصابتان إثر سقوط شظايا اعتراضية في خميس مشيط وأحد رفيدةتعديل تعريفتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي بدءًا من يناير 2027