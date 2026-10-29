الرئيسية/محلياتكود الطرق يحدد معايير تقييم مناطق الاستراحة القائمةبهدف ضمان كفاءتها في خدمة مستخدمي الطريق29 أكتوبر 2026 17:11آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 17:11لوحة إعلانية تعرض تصميمًا بيانيًا لـ "كود الطرق السعودي" يبرز التزام المملكة بالبنية التحتية المستدامةأأالرياض:أخبار 24الطرقالطرق السريعةكود الطرق السعوديجودة الطرقالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمر ملكي بتعيين عبدالمحسن المعيوف نائبًا لرئيس ديوان المظالم سيول تبوك.. جريان آمن لوادي أبو نشيفة وانسيابية مرورية"الموارد البشرية" تنفي إلغاء الاستقدام من إثيوبيا"مكافحة التستر التجاري" يحدد 10 معايير لامتثال المنشآت