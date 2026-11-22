الرئيسية/محليات"كود الطرق" يضع ضوابط لحماية المياه الجوفية من أعمال الطرقاشتراطات تشمل تجنب الطبقات الحساسة وتنظيم سحب المياه ورصد مستوياتها22 نوفمبر 2026 16:01آخر تحديث : 22 نوفمبر 2026 16:01أأالرياض:أخبار 24المياه الجوفيةكود الطرق السعوديالهيئة العامة للطرقالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياضالصويان: التحول الرقمي يتجاوز 90% ويوفر 26 مليار ريال سنويًاانطلاق المرحلة من بيع أراضي "مخطط السعيد" بجدةنادي الإبل يبدأ فحص الوبر ويعلن لجان تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز