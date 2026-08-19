الرئيسية/محلياتكيف نحمي أطفالنا من العدوى في المدارس؟عادات يومية تساعد على الحد من انتقالها مع العودة إلى المقاعد الدراسية19 أغسطس 2026 15:22آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 15:22أأالرياض:أخبار 24العودة للمدارسالصحة المدرسيةالمرضمكافحة العدوىالمدرسةالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصحملة وطنية لرصد التجاوزات البيئية في 35 واديًا بالمملكة"الأرصاد": الصيف يقترب من نهايته والخريف يبدأ أرصادياً في أول سبتمبر بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من "مواقف المدينة" تخريج دفعة جديدة من دورات الفرد الأساسي الموحد بالمنطقة الجنوبية