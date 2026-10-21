الرئيسية/محلياتلجنة لحصر أضرار مركبات منسوبي جامعة الأعمال جراء انهيار خزان بجدةالجامعة قالت إنها ستبذل كل ما في وسعها لدعم المتضررين ومساندتهم21 أكتوبر 2026 23:01آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 23:08جانب من الأضرار التي خلفها انهيار الخزانأأجدة:أخبار 24خزانات مياهامير منطقة مكة المكرمةجدةامير مكةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإحباط محاولة استهداف حقل شيبة ووفاة مقيمين وإصابة اثنين "كبار العلماء": خطر ميليشيا الحوثي لا يقل عن خطر داعش والقاعدة بالروبوتات.. الرياض تعزز جاهزيتها لموسم الأمطار"البيئة": الطاقة الشمسية تفتح آفاقًا لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي