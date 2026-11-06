الرئيسية/محلياتمؤسسة الرياض الصحية.. كيان لتطوير الخدمات الطبية والسياحة العلاجيةتستقطب المستشفيات والجامعات والاستثمارات الطبية والبحثية6 نوفمبر 2026 17:03الرياضأأالرياض:أخبار 24الرعاية الصحيةالهيئة الملكية لمدينة الرياضالجامعاتالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةتمديد تشغيل حافلات النقل التعليمي إلى 15 عاماً المملكة والأمم المتحدة تتعاونان لتأهيل الكفاءات الوطنية في مكافحة الفساداستثناء يتيح للجهات الحكومية قبول التبرعات من المرتبطين معها بعقودتعيين خالد حموي مديرًا عامًا للمركز السعودي لزراعة الأعضاء