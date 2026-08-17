الرئيسية/محليات"مائي" يتيح ترخيص "مدقق مياه" في القطاعين الحضري والزراعي المنصة الموحدة تستقبل طلبات الأفراد لمزاولة نشاط كشف التسربات17 أغسطس 2026 18:43آخر تحديث : 17 أغسطس 2026 19:29موظفان أثناء محاولة لكشف تسريب المياهأأالرياض:أخبار 24السعوديةوزارة البيئة والمياه والزراعةترشيد المياهمائيالمملكة العربية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الصحة" توسع الامتيازات السريرية لطبيب الأسنان إلى 41 امتيازًامركز "الرصد" يعزز كفاءة التشغيل في خدمات الحج والعمرةخاصوزير التعليم لـ"أخبار 24": ننسق مع جميع الجهات لمواءمة المناهج مع سوق العملخاص"النقل" تستثني المنشآت غير الربحية من متطلب السجل التجاري