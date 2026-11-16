الرئيسية/محلياتمبادرة تقسيط الغرامات تتيح خيارات أكثر مرونة للقطاعين تنتهي المبادرة في 31 ديسمبر 2026م16 نوفمبر 2026 22:15آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 22:31شخص يقوم بدفع مخالفته عبر نظام الأقساطأأالرياض:أخبار 24المخالفات الصناعيةالمخالفات التجاريةالمخالفاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةأئمة وخطباء الحرمين يستنكرون استهداف مكة والمدينة"وزير الاتصالات" يزور المقر الرئيسي لـSRMG واستوديوهات "شبكة الشرق" خاصالصالات الاقتصادية و"الهايبرماركت".. من يكسب معركة الأسعار؟"طيران الرياض" يدرب دفعة جديدة على الضيافة الجوية