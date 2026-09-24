الرئيسية/محلياتمجلس الملك عبدالعزيز.. برلمان مفتوح يُدير الدولةجلسات يومية جمعت القيادة بالمواطنين والنخب وأسست لنهج الشورى24 سبتمبر 2026 14:59آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 14:59الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودأأالرياض:سليمان العنزياليوم الوطني السعوديالملك عبد العزيز بن عبد الرحمنالمجتمع السعودياليوم الوطني 96التعليقاتأأخبار ذات صلةاليوم الوطنيرحلة واحدة.. بدأت منها حكاية "السعودية"زوال الخطر عن مكة المكرمة والطائف وجدة وينبع وتبوك"العقاري" يودع أكثر من مليار ريال لمستفيدي "سكني" في سبتمبرإصدار 141 ألف رخصة بنية تحتية في الرياض منذ بداية العام