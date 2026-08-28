الرئيسية/محلياتمجلس الوزراء يقرر إلغاء منصة "مراسلات"طلب وزاري بإنشاء المنصة الوطنية للمراسلات الحكومية28 أغسطس 2026 15:35آخر تحديث : 28 أغسطس 2026 15:36شعار نظام المراسلات الحكوميأأجدة:أخبار 24الخدمات الحكوميةوزير الاتصالات وتقنية المعلوماتمجلس الوزراءالتعليقاتأأخبار ذات صلةخطيبا الحرمين يؤكدان مكانة العلم وأهمية القدوة في بناء الأجيالالجاسر يختتم زيارته لدمشق بـ4 اتفاقيات تعزز مسار التعاون مع سوريا"شؤون الحرمين" تستعرض التقنيات الذكية والتوأم الرقمي في "ليب""الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة مكة