الرئيسية/محلياتمحافظ بدر يتفقد المواقع المتضررة من السيول ويُوجِّه بمعالجتهااطلع على حجم الأضرار واحتياجات المعالجة في الأحياء والمراكز المتضررة9 نوفمبر 2026 11:38آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 11:38محافظ بدر يتفقد المواقع المتضررة من الأمطار والسيولأأبدر:أخبار 24المركز الوطني للارصادالسيولالامطارالدفاع المدنيمحافظة بدرالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوسعة مطار المدينة لاستقبال 18 مليون مسافر بحلول أكتوبر 2027 إخراج 400 مبنى من الخدمة لعدم استيفائها معايير خدمة ضيوف الرحمنخاصتقسيط غرامات القطاعين الخاص وغير الربحي عبر "اعتماد"البسامي: فرضيات لمعالجة 900 خطر محتمل في الحج