الرئيسية/محلياتمحافظ جدة يستقبل حارس أمن أنقذ طفلاً من الدهسأشاد الأمير بشجاعة القرني وموقفه الإنساني الذي يعكس إحساسه بالمسؤولية29 نوفمبر 2026 13:26آخر تحديث : 29 نوفمبر 2026 13:26محافظ جدة يستقبل المواطن علي القرنيأأجدة:أخبار 24عملية انقاذحوادث الدهسجدةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاختتام مسابقة "سيف" وتكريم الفائزين بجوائز الابتكار الكبرى«جود الإسكان» تتيح إخراج الزكاة إلكترونيًا لتسكين الأسر المستحقة تمكين 90% من مستفيدي الرعاية الاجتماعية و78 ألف ضمانيتنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كوكايين في منطقة مكة