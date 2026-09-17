الرئيسية/محلياتمحمية الإمام تركي تصحح معلومات متداولة عن الرعي بالحجرةما يُتداول حول فتح الرعي في عموم المنطقة غير دقيق18 سبتمبر 2026 00:14آخر تحديث : 18 سبتمبر 2026 00:14محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أأالرياض:أخبار 24مناطق الرعيهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةبرنامج الرعي الموسميمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"البيئة" تدشن مشروع توحيد الخدمات المشتركة "إسناد"زوال الخطر عن خميس مشيط وأبها"الدفاع" تعلن مواعيد ومواقع العروض الجوية لليوم الوطنيأمران ملكيان بتمديد خدمة أميرَيْ مكة والرياض