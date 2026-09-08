الرئيسية/محليات"محمية الإمام تركي" تعلن "ربدا" وجهة جديدة للصيد المستدامتمتد محمية ربدا على مساحة تزيد على 7,100 كيلومتر مربع8 سبتمبر 2026 22:18آخر تحديث : 8 سبتمبر 2026 22:18غزلان تتجول في محمية أأالرياض:أخبار 24الصيدمحمية طبيعيةمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الوزراء": المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمنها "أرويا كروز" تسيّر رحلة خاصة من جدة احتفاءً باليوم الوطني الدفاع المدني: زوال الخطر عن جازان وأبها ونجران أمطار رعدية على مناطق بالمملكة حتى الاثنين المقبل