الرئيسية/محلياتمحمية الإمام تركي تُنهي المرحلة الثالثة من الرعي3 أشهر تعيد تنظيم الرعي1 أكتوبر 2026 01:08آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 01:08محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةأأرفحاء:أخبار 24مناطق الرعيالمحميات الملكيةبرنامج الرعي الموسميمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمزاد الصقور 2026 يفتح أبوابه لاستقبال الزوار والطواريح المملكة الأولى عالمياً في المشاركة بأسبوع الفضاء العالميولي العهد: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة قادرة على ردع التهديدات خاصالخطاب الملكي أمام الشورى.. سجل التحولات الكبرى في المملكة