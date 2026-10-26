الرئيسية/محلياتمحمية الملك سلمان ترصد 300 طائر من البجع الأبيض المحمية تعزز مكانتها محطةً رئيسية للطيور العابرة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا26 أكتوبر 2026 22:23آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 22:33أسراب البجع الأبيض المهاجرةأأسكاكا:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزالبجعالطيورمحمية الملك سلمان الملكيةالطيور المهاجرةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ترسم مسارًا جديدًا للأمن المائي العربي"الشورى" يطالب بآليات استثمارية لتمويل المناطق الاقتصاديةالحقيل: إصدار أكثر من مليوني سجل عقاري والتوسع ليشمل 5 ملايين عقارتخريج 518 طالباً وطالبة من الدفعة الـ44 بـ"جامعة نايف"