الرئيسية/محلياتمخالفة منشأة لم تصرف رواتب فنيي مختبرات جامعات سعودية"الموارد البشرية" لـ"أخبار 24": اتخذنا الإجراءات النظامية بحق المنشأة11 يوليو 2026 18:15آخر تحديث : 11 يوليو 2026 18:28أحد أعضاء الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24برنامج حماية الاجورمخالفات نظام العملوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالجامعات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأوامر ملكية.. إعفاء الخريف من "الصناعة" وتعيين وزير الطاقة خلفًا لهبدء تطوير تقاطعي "التحلية" مع طريقي الملك فهد والمكرونة بجدةضبط أكثر من 15 ألف مخالف وترحيل 12 ألفًا في أسبوع"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات 4 مناطق