الرئيسية/محلياتمرحلة جديدة لإعداد الموهوبين للأولمبيادات الدولية20 طالبًا وطالبة يبدؤون استعداداتهم لتمثيل المملكة عالميًا7 يوليو 2026 00:30آخر تحديث : 7 يوليو 2026 00:31يهدف التدريب إلى رفع جاهزية الطلبة للمنافسة الدوليةأأالرياض:"أخبار 24"جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيةجامعة الملك عبدالعزيزمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالتعليقاتأأخبار ذات صلة20 مخالفة لنظام المياه في مكة خلال 2026جامعة جازان تحقق تصنيفًا متميزًا في كفاءة الطاقةبدء استقبال طلبات البورد السعودي في الاختصاصات الدقيقة