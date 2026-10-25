الرئيسية/محلياتمركز إدارة الأزمات بمكة يحذر من مجاري السيولبعض محافظات المنطقة ستتأثر بهطول أمطار26 أكتوبر 2026 01:14آخر تحديث : 26 أكتوبر 2026 01:14هطول أمطار على عدة مناطق — TURKI ALSAEEDأأمكة المكرمة:أخبار 24منطقة مكة المكرمةامطارالسيولالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيع صقر المويلح بـ211 ألف ريال بمزاد الصقورخاصكفاءة إدارة الموارد والاستدامة.. بُعد استراتيجي لتعديلات التعرفةخاصالحماية الاجتماعية أولوية.. دعم يعالج آثار تعديلات تعرفة المياه والكهرباء تفاصيل زيادة دعم مستفيدي الضمان وموظفي القطاعين العام والخاص