الرئيسية/محلياتمزاد الصقور 2026 يفتح أبوابه لاستقبال الزوار والطواريح يستمر استقبال الصقور لمدة شهرين1 أكتوبر 2026 00:28آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 00:28مزاد المركز الوطني للصقور يبدأ استقبال صقور الطرح المحليأأالرياض:أخبار 24الصقورالمزاد الدولي لمزارع انتاج الصقورالمركز الوطني للصقورالصقور السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة الأولى عالمياً في المشاركة بأسبوع الفضاء العالميولي العهد: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة قادرة على ردع التهديدات خاصالخطاب الملكي أمام الشورى.. سجل التحولات الكبرى في المملكة جدة: رفع النطاق الأحمر عن 1147 قطعة أرض