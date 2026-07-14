الرئيسية/محليات"مساند" تنفذ 84 ألف عقد استقدام من 8 دول في يونيو152 ألف سيرة ذاتية متوفرة بالمنصة 14 يوليو 2026 16:54آخر تحديث : 14 يوليو 2026 16:54وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24رواتب العمالة المنزليةمساندوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةاستقدام العمالةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولةمعايير تصنيف نُزُل الحج.. اشتراطات صارمة لتحسين تجربة ضيوف الرحمنالنائب العام يكلّف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكةإطار موحد لتقييم أهلية الممارسين الصحيين