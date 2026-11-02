الرئيسية/محلياتمشروع سعودي يستزرع الطحالب لإنتاج الأعلاف ومواد للصناعات الدوائية يستهدف المشروع إنتاج 60 طنًا من الطحالب الدقيقة سنويًا2 نوفمبر 2026 20:25آخر تحديث : 2 نوفمبر 2026 20:25 مشروع استزراع الطحالب الدقيقةأأالرياض:أخبار 24المياهالاعلافالطحالبالهيئة السعودية للمياهالتعليقاتأأخبار ذات صلةمنح ميدالية الاستحقاق لـ56 مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مراتإطلاق 5 برامج في القطاعين المالي والتأمين لتأهيل الكفاءات الوطنية"الموارد" تدعو المنشآت للإفصاح عن بيانات التدريب قبل 31 يناير5 برامج جامعية لتأهيل الكفاءات في الصناعات الإبداعية