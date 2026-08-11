الرئيسية/محلياتمشروع قواعد جديدة لحوكمة جمع التبرعات منع استخدام الأطفال في الحملات الدعائية وحظر عبارات ضمان الثواب11 أغسطس 2026 15:12آخر تحديث : 11 أغسطس 2026 15:12واجهة مبنى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيالمنصة الوطنية للتبرعاتاستطلاعمنصة استطلاعالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار خفيفة على الرياض غدًا توقيع عقد لإنشاء مواقف سطحية في حي المشاعل بالرياض"الدلامي": تنظيم هيئة الطرق يوسّع نطاق العمل ويعزز تنافسية القطاع"الطاقة" تنفّذ 9 آلاف زيارة وترصد 964 مخالفة في يوليو