الرئيسية/محليات"مطار الملك خالد" يدعو المسافرين للتحقق من حالة رحلاتهملضمان معرفة أي مستجدات تتعلق بمواعيد الرحلات قبل التوجه للمطار8 أكتوبر 2026 16:19آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 17:02مدخل منطقة المغادرة في مطار الملك خالد الدوليأأالرياض:أخبار 24شركات الطيرانمطار الملك خالدمطار الملك خالد الدولي بالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام الاثنين القادمأضرار مادية بروضة أطفال وعيادات بالرياض جراء شظايا صاروخ حوثيالقتل حدًا بحق مواطن قتل والده غيلة أثناء نومه اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض وخميس مشيط