الرئيسية/محلياتمطالبة شُورِيَّة بالاستفادة من خبرات متقاعدي التعليم لتحسين نواتج التعلم في المراحل التعليمية 14 يوليو 2026 19:08آخر تحديث : 14 يوليو 2026 19:281 / 6الجلسة الـ 43 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعةأأالرياض:أخبار 24مجلس الشورىوزارة الصحةوزارة الاستثماروزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصبمشاركة 40 جهة.. محاكاة تسرب نفطي بـ20 ألف برميل في تبوكتعزيز تكاثر النعام في روضة خريم يثمر عن نتائج إيجابية"مساند" تنفذ 84 ألف عقد استقدام من 8 دول في يونيوخاص24 سفيرًا للرفاه والعافية النفسية ببيئات العمل والأحياء