الرئيسية/محليات"كود الطرق".. إرشادات ومعايير لاستيعاب المركبات الذكيةتوحيد المعايير الفنية والتشغيلية ورفع جودة تنفيذ الطرق2 سبتمبر 2026 03:08آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 03:08طرق في مكة المكرمةأأالرياض:أخبار 24الطرقالمركبات ذاتية القيادةكود الطرق السعوديالهيئة العامة للطرقالتعليقاتأأخبار ذات صلةتدشين معهد التخطيط للأسلحة المشتركة في الرياض"الأحوال المدنية" تدشن 4 خدمات إلكترونية عبر "أبشر" الراجحي: نظام التعاونيات يوفر فرصًا اقتصادية ويمكّن المجتمعات المحليةخاصدعم نفسي لمسعفي الهلال الأحمر لمواجهة الضغوط المتكررة