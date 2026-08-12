الرئيسية/محلياتمعجم المحمية.. مبادرة لتبسيط مفاهيم الحياة الفطريةلدعم مستهدفات الاستدامة وصون التنوع الأحيائي12 أغسطس 2026 04:00آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 04:00محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةأأالرياض:أخبار 24حماية الحياة الفطريةالمحميات الملكيةمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإسناد إدارة محطات المياه لـ "حلول المياه" بكفاءات وطنية 100%توقيع أول مشروع وطني لاستدامة الغابات بقيمة 40 مليون ريالصيف 2026.. جدة تتصدر الوجهات السياحية البحرية "توكلنا" الأول في رضا المستفيد بالمملكة