الرئيسية/محلياتمعسكر فلكي سعودي في سلوفينيا استعدادًا لأولمبياد فيتنامموهبة تطلق برنامجًا مكثفًا لإعداد منتخب الفلك والفضاء21 أغسطس 2026 00:16آخر تحديث : 21 أغسطس 2026 00:16موهبة تطلق برنامجًا مكثفًا لإعداد منتخب الفلك والفضاءأأالرياض:أخبار 24موهبةفيتناممؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالفلكوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةدراسة دولية تعيد رسم تاريخ الفخار في الجزيرة العربية"الإسكان التنموي" تحذر من حسابات تدعي تسريع إجراءات التخصيص خاصتجاوبًا مع "أخبار 24".. أمانة الحدود الشمالية تعيد تركيب أبواب حمامات "منتزه طريف"العودة للدراسةوداعاً للإجازة.. الطلاب يستعدون للدراسة بحماس وسط فعاليات ممتعة