الرئيسية/محلياتمفتي المملكة: استهداف المقدسات وقاصدي الحرمين جريمة عظيمةمن أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء12 أكتوبر 2026 19:29آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 19:44المفتي العام للمملكة الشيخ صالح الفوزانأأالرياض:أخبار 24الميليشيا الحوثيةالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويالمفتي العام للمملكةالحرمين الشريفينهجوم ارهابيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاع المدني: إطلاق إنذار مبكر في حالات الطوارئ في الرياضالنائب العام يوجّه بإطلاق الترجمة الفورية لدعم أعمال التحقيقمطالبة شورية برفع جاهزية مرافق المسار الرياضيأمير الرياض يتفقد المصابين جراء عدوان الميليشيا الحوثية