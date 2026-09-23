الرئيسية/محليات"مكتبة وساحات المفتوحة".. أبرز مرافق جامع الملك عبدالعزيز بالرياضسيتم تنفيذه على مساحة أرض تصل إلى 88 ألف متر مربع23 سبتمبر 2026 21:52آخر تحديث : 23 سبتمبر 2026 21:52الملك عبد العزيز بن عبد الرحمنأأالرياض:أخبار 24خادم الحرمين الشريفينجامع الملك عبدالعزيزولي العهد الأمير محمد بن سلمانالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأمير عبدالله بن بندر يفتتح مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالقصيمالرياض تحتفل باليوم الوطني بعروض عسكرية ومناورات جوية اليوم الوطنيالأمر الملكي رقم 2716.. كيف وُلد اسم الدولة؟اليوم الوطنيمن الدرعية إلى العرضة.. البيرق الذي لا يسقط