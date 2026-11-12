الرئيسية/محلياتملحق فني لخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية الكينيةيهدف الملحق لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية12 نوفمبر 2026 16:21آخر تحديث : 12 نوفمبر 2026 16:21نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل ووزير العمل والحماية الاجتماعية بكينيا خلال توقيع الملحقأأالرياض:أخبار 24وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةكينياالعمالة المنزليةالاستقدامالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الترفيه" تستعرض أداء القطاع ومؤشراته خلال الربع الثالث من 2026.القصاص بمواطن قتل آخر طعنًا بأداة حادة في المدينة"هيئة المقاولين" تدشّن حساب منصة "مقاول" لخدمة المستفيدينأمير الجوف يدشّن مشروعات صحية وبلدية في سكاكا