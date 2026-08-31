الرئيسية/محليات"ملكية الرياض" تدعو للإبلاغ عن مخالفات تطاير غبار المشاريع الإنشائيةضمن جهودها في تحقيق الاستدامة والحد من مصادر التلوث31 أغسطس 2026 12:18آخر تحديث : 31 أغسطس 2026 12:44متضرر يوثق مخالفة بمشروع قيد الإنشاءأأالرياض:أخبار 24الهيئة الملكية لمدينة الرياضمشاريع تحت الانشاءتلوث الهواءغبار الرياضالغبارالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقتل تعزيرًا لمروّج "أمفيتامين" للمرة الثانية في جازانحالتان للاستثناء من كود الطرق... و6 حالات لإلغائه أو تعليقهاستمرار الأجواء الماطرة على أجزاء من 5 مناطقوضع حجر أساس مشروع "ويستن أبها" بعسير