الرئيسية/محلياتممرات جازان البحرية.. وجهات عصرية تمنح السياحة أبعادًا جديدةيمثل "ممر الغروب" أحد النماذج الحديثة لهذه المشروعات16 أكتوبر 2026 17:02آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 17:02ممرات جازان البحرية.. وجهات عصرية تمنح السياحة أبعادًا جديدةأأجازان:أخبار 24المشهد البحريالسياحة في جازانوجهات سياحيةتطوير الواجهات البحريةممرات جازان البحريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتبدأ من 200 ريال .. "التجارة" تعتمد غرامات مخالفات أنظمة البيع التحالف: تدمير صاروخين "كروز" و3 مسيّرات وصاروخ باليستيالفيصل عن تصريحه بشأن الصين واليمن: "قوّلوني ما لم أتفوّه به"تنظيم صندوق التعليم العالي.. تنمية موارد الجامعات وتطوير مشاريعها