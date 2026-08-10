الرئيسية/محلياتمنتدى الإعلام السعودي ينظّم ندوة دولية ضمن مبادرة "SMF Connect"بمشاركة قادة ومسؤولين من صحيفتي التلغراف والتايمز وجامعة هارفارد 10 أغسطس 2026 12:56آخر تحديث : 10 أغسطس 2026 12:56شعار المنتدى السعودي للإعلامأأالرياض:أخبار 24وسائل الاعلامالاعلام السعوديالمنتدى السعودي للاعلامالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيع 3 صقور بـ155 ألف ريال في مزاد الصقورمنح المنشآت البيئية فرصة لتصحيح المخالفات قبل إيقاع العقوباتبدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاريانضمام محافظتَيْ صبيا والعيدابي إلى برنامج المدن الصحية