الرئيسية/محلياتمنح المنشآت البيئية فرصة لتصحيح المخالفات قبل إيقاع العقوبات يتيح لها معالجة المخالفات خلال مدد محددة 10 أغسطس 2026 23:26آخر تحديث : 10 أغسطس 2026 23:261 / 5منح المنشآت فرصة "الإنذار المبكر" قبل المخالفةأأالرياض:أخبار 24المنشاتحماية البيئةالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئيالمخالفاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيع 3 صقور بـ155 ألف ريال في مزاد الصقوربدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاريانضمام محافظتَيْ صبيا والعيدابي إلى برنامج المدن الصحيةاستدعاء 27.3 ألف مركبة شيفروليه لخلل بالوسادة الهوائية