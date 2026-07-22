الرئيسية/محلياتمنح على الجدارة.. خطوة جديدة لتمكين الموهوبيناستقطاب الكفاءات الوطنية وإعداد جيل مبتكر23 يوليو 2026 01:36آخر تحديث : 23 يوليو 2026 01:36توقيع مذكرة التفاهم لدعم الطلبة الموهوبينأأالرياض:أخبار 24رؤية السعودية 2030موهبةمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالمواهبالتعليقاتأأخبار ذات صلة5 فرص تشغيلية لتعزيز السياحة بمحمية الإمام عبدالعزيز "سباهي" يحصل على اعتماد "الإسكوا" للمرة الثالثة "نزاهة": إيقاف مسؤولين وموظفين ومقيمين في قضايا فسادوزير العدل يبحث في تركيا تعزيز التعاون العدلي والقانوني