الرئيسية/محلياتمنح ميدالية الاستحقاق لـ25 مواطنًا ومقيمًا لتبرعهم بالدم 50 مرةبموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز4 أغسطس 2026 16:41آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 16:51خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزأأالرياض:أخبار 24الملك سلمان بن عبد العزيزالتبرع بالدمخادم الحرمين الشريفينالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الحج" تعتمد تقييم شركات خدمة الحجاج لموسم 1447أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ13انطلاق اختبارات أولمبياد العلوم النووية الدولي بجدةجولات رقابية على 314 منشأة عقارية في يوليو